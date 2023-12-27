На СВО отправили конфискованных товаров на полмиллиарда рублей

Таможенники на нужды СВО передали конфискованных товаров на сумму более 520 млн рублей в 2023 году, об этом 27 декабря пишут "РИА Новости" со ссылкой на Федеральную таможенную службу (ФТС).

В общей сложности было передано 2160 товаров. Среди них были автомобильная техника, строительные материалы, табачные изделия и многое другое.

Кроме этого, в ФТС рассказали, что с января по ноябрь 2023 года было исполнено 11 929 постановлений об обращении конфискованных товаров в федеральную собственность. В уполномоченные органы передали имущества на сумму 3,8 млрд рублей.

Фото: sztu.customs.gov.ru