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Новости 12:19

На СВО отправили конфискованных товаров на полмиллиарда рублей

фото ЗакС политика На СВО отправили конфискованных товаров на полмиллиарда рублей

Таможенники на нужды СВО передали конфискованных товаров на сумму более 520 млн рублей в 2023 году, об этом 27 декабря пишут "РИА Новости" со ссылкой на Федеральную таможенную службу (ФТС).

В общей сложности было передано 2160 товаров. Среди них были автомобильная техника, строительные материалы, табачные изделия и многое другое.

Кроме этого, в ФТС рассказали, что с января по ноябрь 2023 года было исполнено 11 929 постановлений об обращении конфискованных товаров в федеральную собственность. В уполномоченные органы передали имущества на сумму 3,8 млрд рублей.

Фото: sztu.customs.gov.ru


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