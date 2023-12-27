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Новости 12:48

Коммунист Харитонов подал документы в ЦИК

фото ЗакС политика Коммунист Харитонов подал документы в ЦИК

Центризбирком сообщил о принятии документов для участия в президентских выборах у представителя КПРФ Николая Харитонова. 

75-летний кандидат на высшую должность в стране возглавляет в Государственной думе комиссию по развитию Дальнего Востока и Арктике.

На последнем съезде партии голосование за его выдвижение было безальтернативным.

Накануне вечером документы в ЦИК также подал ультраконсервативный кандидат Сергей Бабурин, набравший на прошлых президентских выборах меньше всех голосов. Он собирается баллотироваться от партии "Российский общенародный союз".

фото: komitet-rdva.duma.gov.ru


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