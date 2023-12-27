Коммунист Харитонов подал документы в ЦИК

Центризбирком сообщил о принятии документов для участия в президентских выборах у представителя КПРФ Николая Харитонова.
75-летний кандидат на высшую должность в стране возглавляет в Государственной думе комиссию по развитию Дальнего Востока и Арктике.
На последнем съезде партии голосование за его выдвижение было безальтернативным.
Накануне вечером документы в ЦИК также подал ультраконсервативный кандидат Сергей Бабурин, набравший на прошлых президентских выборах меньше всех голосов. Он собирается баллотироваться от партии "Российский общенародный союз".