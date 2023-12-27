КГИОП включил в перечень выявленных памятников особняк Кайгородова

Петербургский комитет по охране памятников учел пожелания совета Смольного по сохранению культурного наследия и дополнил перечень выявленных памятников четырьмя новыми позициями.

Новый статус достался особняку Кайгородова (проспект Тореза, 29), в котором находится госавтоинспекция. Ранее этого добивалось издание "Канонер".

Памятником также признали вокзал железнодорожной станции Горская, за который боролись активисты из Сестрорецка и движение "Живой город".

Наконец, благодаря активности петербургского Союза архитекторов выявленными памятниками стали "Дом-мастерская М.К. Аникушина" (Вяземский переулок, 8) и Приморский рынок (Малый проспект П.С., 54-56).

фото: КГИОП