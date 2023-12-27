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Новости 13:49

Издательство "Эксмо" оштрафовали из-за пропаганды ЛГБТ*

фото ЗакС политика Издательство "Эксмо" оштрафовали из-за пропаганды ЛГБТ*

Зеленоградский суд Москвы назначил штраф в размере 900 тысяч рублей издательству "Эксмо". В его продукции нашли признаки пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений (ч. 1 ст. 6.21 КоАП). Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Законодательство оказалось нарушено в комиксе "Голубь Геннадий".

Административный протокол на компанию составили после жалобы со стороны депутата Госдумы Александра Хинштейна. Дополнительным возмутившим единоросса обстоятельством стало финансирование Вооруженных сил Украины автором комикса.

*Верховный суд признал международное общественное движение ЛГБТ экстремистским и запретил его деятельность в РФ

Фото: ЗАКС.Ру


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