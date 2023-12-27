В Кудрово построили еще один детский сад

Чиновники из администрации Ленинградской области разрешили ввести в эксплуатацию новый детский сад, построенный на Пражской области в Кудрово.

Дошкольное учреждение способно вместить 190 воспитанников. Трехэтажное здание с лифтами приспособлено для людей с ограниченными возможностями. Как рассказал вице-губернатор Евгений Барановский, история возведения объекта оказалась не лишена трудностей.

"Строительство этого садика проходило в условиях жесткого дефицита финансирования, но эта работа помогла нам выявить слабые стороны работы с внебюджетным финансированием", - приводит его слова пресс-служба регионального правительства.

Опыт, полученный дирекцией комплексного развития территорий Ленобласти, позволил выделить средства, в частности, на строительство полицейского участка.

Ввод еще одного садика в Кудрово ожидается в следующем году. Учреждение на 110 мест откроется на проспекте Строителей.

фото: lenobl.ru