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Новости 16:34

В Кудрово построили еще один детский сад

фото ЗакС политика В Кудрово построили еще один детский сад

Чиновники из администрации Ленинградской области разрешили ввести в эксплуатацию новый детский сад, построенный на Пражской области в Кудрово.

Дошкольное учреждение способно вместить 190 воспитанников. Трехэтажное здание с лифтами приспособлено для людей с ограниченными возможностями. Как рассказал вице-губернатор Евгений Барановский, история возведения объекта оказалась не лишена трудностей.

"Строительство этого садика проходило в условиях жесткого дефицита финансирования, но эта работа помогла нам выявить слабые стороны работы с внебюджетным финансированием", - приводит его слова пресс-служба регионального правительства.

Опыт, полученный дирекцией комплексного развития территорий Ленобласти, позволил выделить средства, в частности, на строительство полицейского участка.

Ввод еще одного садика в Кудрово ожидается в следующем году. Учреждение на 110 мест откроется на проспекте Строителей.

фото: lenobl.ru


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