Участникам СВО потребуется обширный список документов для бесплатного посещения петербургских музеев и парков

В Смольном определились, какие документы потребуются участникам специальной военной операции для бесплатного посещения городских парков и музеев вместе со своей семьей. Проект распоряжения опубликован на сайте администрации города в разделе антикоррупционной экспертизы.

Участник СВО сможет обратиться за бесплатным билетом непосредственно в парк или музей в часы работы организации без предварительной записи. При себе необходимо иметь паспорт, документ, подтверждающий участие в СВО, справку военной части или военного комиссариата для членов его семьи, студенческий билет детей участников СВО старше 18 лет или справку о наличии инвалидности.

Если справки из военной части нет, то потребуется справка об участии в спецоперации, свидетельство о заключении брака, свидетельство о рождении ребенка или документ, подтверждающий факт усыновления.

Для бесплатного посещения музеев и парков перечисленные документы нужно принести либо в оригинале, либо их нотариально заверенные копии.

Напомним, губернатор Александр Беглов подписал постановление о дополнительной мере поддержки участников СВО 25 декабря. Оно предусматривает бесплатное посещение более чем 25 государственных музеев и двух парков.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру