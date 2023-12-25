Участники СВО получили право бесплатного прохода в 25 музеев Петербурга

Участники специальной военной операции и члены их семей получили в Петербурге право на бесплатное посещение 25 музеев и двух парков, следует из подписанного губернатором Александром Бегловым постановления городского правительства. Изменение правил посещения коснется подчиненных органам госвласти Петербурга учреждений.

Действие меры поддержки распространяется на самих участников СВО, а также на их супругов, родителей, несовершеннолетних детей или же их детей в возрасте до 23 лет включительно, обучающихся на очной форме в образовательных учреждениях всех типов. Равным образом право на льготу получили дети-инвалиды бойцов.

Порядок бесплатного посещения учреждений предстоит определить городскому комитету по культуре. Согласно тексту постановления Смольного, на это ему определили один месяц. Контроль за выполнением поручения возложен на вице-губернатора Бориса Пиотровского.

В какие именно музеи Петербурга будет установлен бесплатный вход для участников СВО, не уточняется. В то же время в администрации губернатора уточнили, что в случае с парками свободный вход установят в ЦПКиО имени Кирова и в Ленинградский зоопарк.

О планах Смольного ввести новую льготу для участников СВО и их родственников стало известно в конце октября.

Фото: Минобороны России / "ВКонтакте"