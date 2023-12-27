На Невском проспекте установили комплексы видеофиксации и заметили первое нарушение

На главной улице Петербурга, Невском проспекте, заработали новые комплексы фиксации нарушений ПДД, об этом 27 декабря сообщили в пресс-службе Смольного.

Комплексы установили на семи аварийно-опасных перекрестках Невского проспекта с улицами Марата, Большой Конюшенной, Малой Садовой, Думской, площадью Восстания, Литейным проспектом и набережной канала Грибоедова.

На данный момент уже зафиксировано первое нарушение. На камеру попал автомобиль, который на Невском проспекте разогнался до 110 км/ч.

Также в Смольном напомнили, что в 2023 году благодаря комплексам видеофиксации было зафиксировано 10 млн нарушений ПДД.

Фото: ЗАКС.Ру