В Петербурге и Ленобласти приняты первые решения о прекращении гражданства за преступления

В Петербурге, Ленинградской области, Москве и Тверской области приняли первые решения о прекращении гражданства РФ, об этом 27 декабря писал ТАСС со ссылкой на местные управления МВД России.

Мера используется в отношении граждан, совершивших преступления. Сначала они отбывают наказание, а потом их выдворяют из страны.

Законопроект, согласно которому гражданство может быть прекращено, а паспорт изъят вступил в силу еще в конце октября. Как отмечают в МВД РФ, для принятия решения о прекращении гражданства не имеет значение, когда преступления или угроза для страны были совершены.

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