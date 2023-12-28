ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 9:19

В Петербурге и Ленобласти приняты первые решения о прекращении гражданства за преступления

фото ЗакС политика В Петербурге и Ленобласти приняты первые решения о прекращении гражданства за преступления

В Петербурге, Ленинградской области, Москве и Тверской области приняли первые решения о прекращении гражданства РФ, об этом 27 декабря писал ТАСС со ссылкой на местные управления МВД России.

Мера используется в отношении граждан, совершивших преступления. Сначала они отбывают наказание, а потом их выдворяют из страны.

Законопроект, согласно которому гражданство может быть прекращено, а паспорт изъят вступил в силу еще в конце октября. Как отмечают в МВД РФ, для принятия решения о прекращении гражданства не имеет значение, когда преступления или угроза для страны были совершены.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости28 декабря
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама