Суд заочно арестовал координатора движения "Весна"* Богдана Литвина**

Басманный районный суд Москвы избрал меру пресечения координатору движения "Весна"**** Богдану Литвину*** по статье о вовлечении лиц в массовые беспорядки (ч.11 ст.212 УК РФ), об этом 27 декабря сообщили в пресс-службе Московских судов общей юрисдикции.

Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента его экстрадиции в Россию или задержания.

Напомним, что в Смольном в ноябре проводили встречу с женами мобилизованных, которые хотели провести митинг на Дворцовой площади. Их предостерегли от возможных провокаций, которые могут идти от сторонников движения "Весна"****.

*Движение "Весна"*** по решению суда от 6.12.2022 признано экстремистской организацией, его деятельность запрещена. Движение "Весна"*** также внесено в реестр незарегистрированных объединений – иностранных агентов.

**Минюст внес Богдана Литвина в реестр иностранных агентов

Фото: ЗАКС.Ру

*** Движение "Весна" по решению суда от 6.12.2022 признано экстремистской организацией, его деятельность запрещена. Движение "Весна" также внесено в реестр незарегистрированных объединений - иностранных агентов.