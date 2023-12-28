ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 10:17

В Смольном рассказали, почему издательство "Самокат" выселяют из помещения на Мончегорской

фото ЗакС политика В Смольном рассказали, почему издательство "Самокат" выселяют из помещения на Мончегорской

В администрации Петербурга объяснили, почему книжный дом "Самокат" попросили освободить помещение на Мончегорской улице. Причина в незаконном пользовании собственностью города, об этом 28 декабря пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на комитет имущественных отношений (КИО).

Договор аренды между городом и ООО "Марта" истек еще в 2010 году и действовал в режиме неопределенного срока. В декабре 2022 года, по словам представителей КИО, книжному дому предложили заключить договор на новый срок. Однако ООО не обращалось с желанием заключить новый договор аренды.

В связи с этим КИО попросил освободить помещение до 28 декабря.

Напомним, что во вторник, 26 декабря, в издательстве "Самокат" рассказали о том, что им пришло уведомление от собственника помещения, в котором объект просят освободить.

Фото: Елена Михина / MR7


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости28 декабря
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама