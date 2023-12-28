Минобороны РФ впервые раскрыло число контрактников в ВС РФ

Министерство обороны России назвало число граждан, которые проходят службу в ВС РФ по контракту впервые с начала специальной военной операции, об этом 28 декабря пишет РБК со ссылкой на материалы Минобороны "Армия в цифрах – 2023".

В общей сложности, по данным Минобороны, по контракту службу проходят 640 тысяч человек.

Также отмечается, что в составе отрядов БАРС участие в СВО приняли больше 40 тысяч человек, а на данный момент в зоне СВО находится 7 тысяч.

Напомним, что, по словам заместителя главы Совета безопасности Дмитрия Медведева, с начала 2023 году на службу в ВС РФ по контракту поступило более 410 тысяч человек.

Фото: Минобороны России / "ВКонтакте"