Полиция отправила петербургского студента в психбольницу из-за угроз устроить массовое убийство

Правоохранительные органы отправили в психиатрический стационар студента второго курса петербургского Техникума энергомашинностроения и металлообработки, об этом 28 декабря пишет 78.ru.

Юношей заинтересовались правоохранители из-за обращения однокурсников в полицию. По их словам, юноша выдвинул требование: либо к нему домой в Мурино приезжает полиция, либо он совершит массовое убийство 28 декабря.

Правоохранительные органы задержали 17-летнего студента, однако вместо отдела полиции его увезли в психиатрический стационар.

Также полиция осмотрела здание учебного учреждения. Никаких взрывчатых веществ и взрывных устройств найдено не было.

Фото: ЗАКС.Ру