Жалобы на состояние дома в Московском районе привлекли внимание Бастрыкина

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по жалобе жительницы Московского района Петербурга на протекающую кровлю в ее доме. Свое обращение горожанка оставила через приемную председателя СК во "ВКонтакте".

"На протяжении четырех лет в многоквартирном доме по улице Сызранской, где она проживает, протекает кровля. Это привело к обрушению потолочных перекрытий над детской кроватью в квартире женщины", — пересказали суть жалобы петербурженки в пресс-службе силового ведомства.

Как сообщается, заявительница неоднократно обращалась в управляющую компанию и уполномоченные органы с требованием исправить ситуацию, однако безрезультатно. Из-за отсутствия другого жилья семья вынуждена проживать в квартире с протекающим потолком.

Главное следственное управление СК по Петербургу организовало по факту обращения процессуальную проверку. Бастрыкин поручил и. о. главы ГСУ Олегу Бобкову доложить о ее результатах, при этом сама проверка находится на контроле в центральном аппарате ведомства.

Фото: пресс-служба СК РФ