В новогоднюю ночь в Петербурге будет работать 29 маршрутов наземного транспорта

Для удобства жителей и гостей Петербурга в новогоднюю ночь метрополитен и ряд маршрутов общественного транспорта будут работать круглосуточно, сообщил 28 декабря Telegram-канал правительства города. С определенными поправками это же относится и к ночи на Рождество.

Так, в ночь на 1 января по улицам города будут курсировать 29 маршрутов наземного транспорта. Речь идет об автобусах №№ 2, 4, 13, 74, 77, 100, 101, 115А, 120, 145, 186, 190, 193, 196, 197, 204Э, 211, 239, 271, 290 и 397. Также это коснется троллейбусов №№ 2, 23, 28, 31 и 46, а также трамваев №№ 55, 60 и 100.

В случае с ночью на Рождество круглосуточно будут работать только 10 маршрутов. Это автобусы №№ 2, 4, 74, 193, 239 и 271, троллейбусы №№ 23,28 и 46, а также трамвай № 55.

Метро будет работать в обе праздничные ночи.

Интервал движения поездов подземки составит от пяти до девяти минут, наземный транспорт будет ходить по своим маршрутам каждые полчаса.

Ранее комитет по транспорту рассказал о перекрытиях улиц в центре Петербурга в связи с празднованием Нового года.

Фото: ЗАКС.Ру