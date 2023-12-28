ЦБ РФ отменил банковские комиссии за переводы между своими счетами с помощью СБП

С 1 мая 2024 года россияне смогут бесплатно переводить до 30 млн рублей между своими счетами в разных банках с помощью системы быстрых платежей (СБП), об этом 28 декабря сообщили в пресс-службе Центробанка РФ.

Нововведения коснутся переводов с использование СБП и банковских приложений.

На данный момент без комиссии в другой банк себе через СБП можно отправлять до 100 тысяч рублей в месяц. В случае, если лимит превышен, то комиссия составляет не более 0,5% от суммы перевода. Комиссия не может превышать полутора тысяч.

Однако лимит на переводы между гражданами не поменяется и останется также 100 тысяч рублей в месяц.

Фото: ЗАКС.Ру