В Петербурге официально запустили автобус от "Проспекта Ветеранов" до Пулково

Автобусный маршрут между станцией метро "Проспект Ветеранов" и аэропортом Пулково официально заработал 28 декабря, рассказали в городском комитете по транспорту. Накануне в Петербурге заметили двухсекционный экспресс, запущенный в тестовом режиме.

В церемонии открытия нового маршрута приняли участие вице-губернатор Кирилл Поляков, глава комтранса Валентин Енокаев и гендиректор оператора Пулково ООО "Воздушные Ворота Северной Столицы" Леонид Сергеев.

Интервал движения по маршруту № 82Э составит 15 минут, автобусы будут начинать движение в 06:00 и завершать в 01:40. Планируется, что ежедневно на линию будут выходить семь автобусов вместимостью 155 человек каждый.

Сами автобусы оборудованы принтерами для печати посадочных талонов, стеллажами для багажа и медиакомплексами с информацией о перелетах. Техника брендирована в соответствии с разработанным аэропортом дизайном.

Фото: Telegram-канал "Начальник транспортного цеха"