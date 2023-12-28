В Пулково хотят соорудить автобусный вокзал

В аэропорту Пулково может появится автобусный вокзал, от которого будут ездить автобусы в другие регионы России и даже в другие страны, об этом 28 декабря пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на слова вице-губернатора Петербурга Кирилла Полякова.

По словам Полякова, на данный момент Смольный прорабатывает проект с Пулково. Также он отметил, что автобусный вокзал обеспечит не только прибытие автобусов из регионов и стран, а будет принимать пассажиров, которые приехали в аэропорт Пулково из других частей России.

Например, житель Пскова сможет не ехать на автобусный вокзал на Обводном канале, а сразу приехать в аэропорт.

Напомним, что в Петербурге официально запустили экспресс-автобус от станции метро "Проспект Ветеранов" до аэропорта Пулково.

Фото: ЗАКС.Ру