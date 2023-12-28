В Петербурге не состоится новогодний салют

Новогодний салют над Петропавловской крепостью в Петербурге в ночь с 31 декабря на 1 января не состоится, об этом 28 января стало известно из программы праздничных мероприятий комитета по культуре.

Однако концерт на Дворцовой площади будет. Он начнется в 22:00 с мультмедийного шоу "Петербург. Было – стало – будет". В 23:00 на сцену выйдут разные группы, чтобы исполнить новогодние песни.

Также петербуржцы в полночь смогут посмотреть обращения губернатора Петербурга Александра Беглова и президента России Владимира Путина, которые будут проецировать на фасад Главного штаба.

После обращений на сцене выступят группа "НА-НА", а также петербуржцам покажут световое шоу.

Напомним, что вице-губернатор Борис Пиотровский говорил о том, что проведение салюта находится под вопросом.

Фото: unsplash.com