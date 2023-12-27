Борис Пиотровский заявил, что проведение новогоднего салюта в Петербурге под вопросом

Петербургские власти на данный момент еще не приняли решение о проведении традиционного новогоднего салюта, об этом 27 декабря пишет "Деловой Петербург" со ссылкой на слова вице-губернатора Бориса Пиотровского на радиостанции "Комсомольская правда".

По словам Пиотровского, в Смольном занимаются изменениями в новогодней программе, так как 2024 год объявлен Годом семьи, поэтому тематика должна соответствовать. Кроме этого, пока что власти не решили, будут ли проводить салют в этом году или отменят его как в прошлом.

"На данный момент, салют под вопросом", – сказал Пиотровский.

Напомним, что комитет по транспорту Петербурга предупредил об ограничениях движения из-за празднования Нового года. С полуночи 31 декабря нельзя будет останавливаться и парковаться по 24 адресам, а с 18:00 тоже 31 декабря вводится запрет на движение транспорта по 29 участкам дорог.

Фото: ЗАКС.Ру