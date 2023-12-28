Луговой потребовал привлечь Галкина* за дискредитацию армии

Шоумена Максима Галкина* следует привлечь к ответственности за дискредитацию армии и распространение фейков о ней, транслирует позицию замглавы думской фракции ЛДПР Андрея Лугового Telegram-канал "Фракция ЛДПР в ГД". Как сообщается, депутат обратился с этой целью к генеральному прокурору Игорю Краснову.

"Я считаю, что не должно быть прощения, а наказание обязательно — безусловное и всенародное. Поэтому я обратился к генпрокурору с просьбой привлечь Галкина* к ответственности", — уточнил в личном Telegram-канале Луговой.

Ранее стало известно, что Следственный комитет проверял Галкина* по статье о распространении фейков про армию (ч. 1 ст. 207.3 УК РФ), но решил не возбуждать уголовного дела. Супругу артиста певицу Аллу Пугачеву, помимо фейков, также проверяли по статье о дискредитации армии (ч. 1 ст. 280.3 УК РФ), но оснований для заведения уголовного дела не обнаружили.

Галкин* и Пугачева с началом СВО покинули Россию и находятся сейчас за рубежом.

*Минюст внес Максима Галкина в единый реестр иноагентов

Фото: А поговорить / YouTube (скриншот)