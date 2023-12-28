В Петербурге объявили "желтую" угрозу из-за гололеда

В ближайшую пятницу в Петербурге ожидается гололед, сообщили в городском правительстве 28 декабря. Ожидаемое ухудшение погодных условий сподвигло чиновников объявить "желтый" уровень угрозы.

"По информации Росгидрометцентра, с 09 часов 29 декабря до 21 часа 29 декабря на территории Санкт Петербурга объявлен "желтый" уровень опасности из-за сильного гололеда. В отдельных районах возможно налипание мокрого снега", — рассказали в Смольном.

"Желтый" уровень означает потенциально опасную погоду.

Петербуржцев попросили соблюдать осторожность на улицах, отдельно призвав автомобилистов воздержаться от поездок на личном транспорте во избежание ДТП.

Ранее о возможном налипании мокрого снега и гололеде предупредили в оперативном штабе МЧС Петербурга.

На новогодние праздники в городе ожидается аномально холодная погода, предупредил главный синоптик города Александр Колесов.

Фото: ЗАКС.Ру