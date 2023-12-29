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Новости 10:02

СПб Биржа вновь приостановила работу по техническим причинам

фото ЗакС политика СПб Биржа вновь приостановила работу по техническим причинам

Утром 29 декабря торги ценными бумагами на платформе публичного акционерного общества "СПб Биржа" были приостановлены. 

Причиной стал технический сбой неизвестного происхождения, о чем говорится на сайте торговой площадки. За последние два месяца это уже не первый подобный случай. О возобновлении деятельности обещают сообщить позже.

В начале ноября СПб биржа попала под американские санкции. Тогда же у ПАО сменился гендиректор. Им стал Евгений Сердюков.

UPD 11:10 Возобновление торгов назначено на 11:15

Фото: ЗАКС.Ру


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