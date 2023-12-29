СПб Биржа вновь приостановила работу по техническим причинам

Утром 29 декабря торги ценными бумагами на платформе публичного акционерного общества "СПб Биржа" были приостановлены.

Причиной стал технический сбой неизвестного происхождения, о чем говорится на сайте торговой площадки. За последние два месяца это уже не первый подобный случай. О возобновлении деятельности обещают сообщить позже.

В начале ноября СПб биржа попала под американские санкции. Тогда же у ПАО сменился гендиректор. Им стал Евгений Сердюков.

UPD 11:10 Возобновление торгов назначено на 11:15

Фото: ЗАКС.Ру