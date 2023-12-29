За год "индекс оливье" вырос более чем на 80 рублей

За последние двенадцать месяцев средняя цена салата оливье, приготовленного на российскую семью из четырех человек, выросла на 18,7 процентов, пишет ТАСС со ссылкой на ассоциацию "Руспродсоюз". В абсолютных цифрах она выросла на 84,7 рубля и достигла суммы 460,4 рублей.

Речь идет о двухкилограммовой кастрюле, составленной из таких ингредиентов, как картофель, морковь, свежие огурцы, лук, колбаса, майонез, зеленый горошек и куриные яйца. Последние подорожали сильнее остальных перечисленных продуктов.

Стоимость традиционной для новогоднего стола закуски, селедки под шубой, за год не обогнала официальную инфляцию. Это связано с тем, что розничная цена на сельдь почти не изменилась, а майонез и вовсе подешевел.

Фото: ЗАКС.Ру