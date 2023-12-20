За неделю яйца подорожали еще более чем на четыре процента

За период с 12 по 18 декабря индекс потребительских цен в России вырос на 0,18 %, следует из опубликованных в среду данных Росстата. С начала декабря этот показатель составил 0,45 %, а с начала года инфляция ускорилась до 7,12 %.

Сильнее прочих товаров на прошедшей неделе дорожали огурцы, прибавившие в стоимости 8,21 %. Кроме них, на 1,57 % подорожала белокочанная капуста, на 1,36 % — свежие помидоры и на 1,32 % — репчатый лук. В целом же цены на плодовоовощную продукцию поднялись на 2,1 %.

Куриные яйца за семь дней прибавили в стоимости 4,62 %, что свидетельствует о наращивании темпов их подорожания. Неделей ранее Росстат сообщал о том, что их цены выросли на 4,55 %, а до того для покупки яиц стало требоваться на 4,23 % больше прежнего. Относительно ноября рост составил 12,01 %, а относительно декабря прошлого года — и вовсе 52,94 %.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что меры по стабилизации цен на яйца "увенчались успехом".

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