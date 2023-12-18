Песков поведал об успехах со стабилизацией цен на яйца

Меры по стабилизации стоимости куриных яиц в России принесли свои результаты, заявил 18 декабря журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он выразил мнение касательно того, какую роль в этом вопросе сыграла прямая линия с Владимиром Путиным, состоявшаяся на прошлой неделе.

Песков полагает, что "было бы несправедливо" считать действия правительства и Минсельхоза исключительно реакцией на прямую линию. Дело в том, что ведомства и до того принимали "весьма энергичные меры" в этом направлении, высказался он в ходе брифинга.

"Правительство и Минсельхоз достаточно энергично работали, был очевиден кризис, Путин подробно объяснил, почему такая ситуация произошла с резким повышением цен на курятину и яйца. И до этого весьма энергичные меры принимались. Слава богу, это увенчалось успехом", — приводит ТАСС слова представителя Кремля.

В частности, Песков упомянул о ранее принятом решении установить тарифную льготу для ввоза в Россию 1,2 миллиарда яиц. Срок действия меры распространится на период с 1 января по 30 июня 2024 года.

В то же время пресс-секретарь отметил наличие "ускоряющего эффекта прямой линии" в деле решения проблемы с подорожанием яиц. Однако он призвал не говорить о бездействии властей до момента проведения мероприятия с участием президента.

Вопрос подорожания яиц обсуждался на прямой линии с президентом. С начала года этот продукт прибавил в стоимости более 46 %. В понедельник стало известно о том, что Россия может начать импортировать яйца из Ирана.

Фото: Kremlin.ru