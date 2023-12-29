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Новости 11:15

Российским коллекторам присвоят категории риска

фото ЗакС политика Российским коллекторам присвоят категории риска

Правительство РФ утвердило положение, согласно которому в России у коллекторов появятся категории риска, об этом 29 декабря сообщили в пресс-службе кабмина.

Документ уже подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Теперь служба судебных приставов должна будет заниматься контролем не только за профессиональными коллекторами, но и за деятельностью самих кредитных и микрофинансовых организаций в сфере возврата задолженности.

Также теперь у коллекторов появятся категории риска, которые зависят от допущенных нарушений. Всего будет четыре уровня риска: высокий, значительный, средний и низкий. Кроме этого, коллекторов будут систематический проверять.

Напомним, что в июле 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон о наказании коллекторов за угрозы должникам.

Фото: ЗАКС.Ру


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