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Новости 11:51

Незаконно уволенного гендиректора "Гигант Холла" восстановили в должности

фото ЗакС политика Незаконно уволенного гендиректора "Гигант Холла" восстановили в должности

Калининский районный суд Петербурга занял сторону Андрея Смирнова в его споре с концертной площадкой "Гигант Холл", где он до января нынешнего года был гендиректором. Мужчина оспаривал свое увольнение, факт которого ему стал известен благодаря выписке из ЕГРЮЛ, передает объединенная пресс-служба городских судов.

Возражавший против требований Смирнова представитель ответчика не подкрепил приказ о его увольнении достаточными обоснованиями. Документов, указывавших на обстоятельства проступка или деловые качества сотрудника, представлено не было. Кроме того, ответчик не смог доказать, что организация потерпела какой-либо ущерб от действий Смирнова.

В результате суд восстановил заявителя в должности гендиректора ООО "Концертный зал Гигант Холл" и взыскал с компании 317 тысяч рублей в качестве компенсации зарплаты за вынужденный прогул, а также 30 тысяч рублей за моральный вред.

Фото: ЗАКС.Ру


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