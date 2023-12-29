ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 12:52

В Минобороны рассказали, сколько людей получили отсрочку от частичной мобилизации

фото ЗакС политика В Минобороны рассказали, сколько людей получили отсрочку от частичной мобилизации

Министерство обороны России назвало количество российских граждан, которые получили право на отсрочку от частичной мобилизации, об этом 29 декабря пишет РБК со ссылкой на данные Минобороны.

В общей сложности избежали частичной мобилизации 834 224 россиянина. Эти граждане являются сотрудниками IT-сферы, банковской системы, энергетических компаний, сельского хозяйства, СМИ и так далее. 

Самой большой группой среди получивших отсрочку стали сотрудники IT, которые составили 30,7%, это 256,1 тысяч человек.

Напомним, что в рамках прямой линии президент России Владимир Путин заявил, что вторая волна мобилизации в России не нужна и не планируется.

Фото: Минобороны России / "ВКонтакте"


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости29 декабря
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама