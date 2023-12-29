Экс-замглавы МЧС получил пять лет по экономическому делу

Мосгорсуд приговорил к пяти годам колонии общего режима бывшего замглавы МЧС Андрея Гуровича, которого признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК). Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции. Два года ему нельзя будет занимать посты на госслужбе. Защита подсудимого намерена подавать апелляционную жалобу.

Дело Гуровича, работавшего заместителем министра в 2018-2022 годах, слушалось в закрытом режиме. Как уточняет ТАСС, в ходе процесса МЧС отказалось от исковых претензий к нему, благодаря чему арест с имущества бывшего чиновника был снят.

Согласно материалам дела, в 2020 году Гурович поспособствовал выделению почти миллиарда рублей на строительство коронавирусного госпиталя в Мурманской области. При работах не учли климатические особенности региона. Получившееся учреждение оказалось непригодным к использованию по назначению, и его решили снести.

Фото: ЗАКС.Ру