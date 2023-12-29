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Новости 14:09

Активиста Дмитрия Кузьмина оштрафовали на 30 тысяч рублей за дискредитацию армии

фото ЗакС политика Активиста Дмитрия Кузьмина оштрафовали на 30 тысяч рублей за дискредитацию армии

Ленинский районный суд Петербурга 29 декабря оштрафовал активиста Дмитрия Кузьмина на 30 тысяч рублей за дискредитацию российской армии (ст. 20.3.3 КоАП), сообщило издание MR7. Его признали виновным из-за постов на личной странице в социальной сети "Вконтакте".

На заседании суда показания дал сотрудник полиции, который участвовал в составлении административного протокола. Он объяснял, какие именно публикации показались ему дискредитирующими. Всего претензии возникли к четырем постам. 

Адвокат Кузьмина Олеся Васильченко намерена оспорить штраф в Городском суде. 

Напомним, Кузьмин был отчислен из СПбГУ, а затем и из РГПУ им. Герцена летом 2023 года. Оба раза причиной становилась активистская деятельность. Недавно Кузьмина арестовали на шесть суток из-за участия в пикете против сноса здания мясокомбината им. Кирова на юге Петербурга.

Константин Леньков / Фото: Дмитрий Абрамов, MR7


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