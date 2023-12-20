На активиста Кузьмина составили протокол о дискредитации армии

Ленинский районный суд Петербурга 26 декабря рассмотрит административный протокол о дискредитации армии (ст. 20.3.3 КоАП) в отношении активиста Дмитрия Кузьмина. Сегодня, 20 декабря, он должен выйти из спецприемника, где отбывал арест за участие в пикете против сноса мясокомбината им. Кирова.

Основанием для составления протокола о дискредитации Вооруженных сил послужили публикации Кузьмина на личной странице "ВКонтакте", сообщили ЗАКС.Ру в объединенной пресс-службе судов Петербурга. Среди них, например, репост сообщений от СМИ, внесенного в реестр иностранных агентов.

По статье о дискредитации армии (ст. 20.3.3 КоАП) Кузьмину может грозить штраф от 30 до 50 тысяч рублей.

Напомним, 15 декабря Московский районный суд арестовал Кузьмина на 6 суток из-за участия в пикете против сноса здания мясокомбината им.Кирова на юге Петербурга. До этого его уже арестовывали на 10 суток.

Летом 2023 года Кузьмина отчислили из СПбГУ и из РГПУ имени Герцена из-за его деятельности. Он неоднократно выходил с плакатами на Невский проспект в защиту Александры Скочиленко, осужденной на 7 лет за "фейки" про армию.

Фото: Дмитрий Абрамов / MR7