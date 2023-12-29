Песков назвал сдачу подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина личным делом каждого

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что сдача подписей в Администрации президента РФ в поддержку Владимира Путина – это личное дело каждого, об этом 29 декабря пишет ТАСС со ссылкой на слова Пескова на пресс-конференции.

"Что касается администрации – это личное дело каждого. Здесь нет места и не должно быть места никакой кампанейщине. Действительно, люди сами, по своей воле идут и ставят подписи", – сказал он.

Также Песков отметил, что пока сам это сделать не успел, но добавил, что время еще есть.

Напомним, что также на пресс-конференции Песков рассказал, что будет главным в новогоднем обращении президента.

Фото: kremlin.ru