Чиновники добились устранения более 600 нарушений при зимней уборке в Петербурге

С начала холодного сезона в Петербурге более 600 выявленных нарушений, связанных с зимней уборкой, признаны устраненными, о чем сообщает Государственная административно-техническая инспекция. Таким образом, ровно за одну неделю этот показатель вырос на 20%. Общее число проверенных объектов достигло 7231.

В качестве положительных примеров сотрудники ГАТИ приводят три случая в Невском районе.

Так, ГУП "ТЭК" очистил от снега и наледи кусок земли, прилегающий к зоне ведения инженерных работ по адресу проспект Александровской Фермы, 23АИ. Аналогичным образом тот же подрядчик поступил на одном из участков на проспекте Обуховской Обороны. Наконец, в глазах чиновников отличился владелец частной территории на правом берегу Невы. Он расчистил от снега парковку рядом с "Лентой" и "Максидомом" (Дальневосточный проспект, 16к2).

Фото: ЗАКС.Ру