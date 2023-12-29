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Новости 16:24

В 2024 году у петербуржцев останется скидка на проезд в транспорте по ЕКП

фото ЗакС политика В 2024 году у петербуржцев останется скидка на проезд в транспорте по ЕКП

В 2024 году у держателей Единой карты петербуржца (ЕКП) сохранятся льготы на проезд в общественном транспорте, об этом 29 декабря сообщили в пресс-службе Смольного.

Ранее появилась информация о том, что в 2024 году будет отменена скидка на проезд в метро, а по картам платежной системы "Мир" не будет скидки в наземном транспорте.

Однако в пятницу, 29 декабря, в Смольном рассказали, что проезд по ЕКП в метро будет стоить 47 рублей, а на наземном транспорте 42 рубля. Таким образом, скидка никуда не девается, и петербуржцы экономят до 25 рублей.

Как отметили в администрации, скидку удалось сохранить благодаря договоренности с платежной системой "Мир".

Фото: ЗАКС.Ру


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