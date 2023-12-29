Под Петербургом достроили проблемный жилой комплекс "Ванино"

В Ломоносовском районе Ленобласти ввели в эксплуатацию десять долгостроев, входящих в жилой комплекс "Ванино", о чем сообщает пресс-служба регионального правительства. Дольщики получат ключи в первом квартале наступающего года.

Строительство с самого начала сопровождалось разного рода трудностями, о чем рассказал профильный вице-губернатор Евгений Барановский. В частности, разорился исходный девелопер - ООО "Тареал".

"Уже после возобновления работ жилой комплекс столкнулся с недобросовестным подрядчиком, проблемами в подключении ЖК к коммуникациям", - отметил чиновник, поблагодаривший за содействие прокуратуру.

На заключительном этапе подрядчикам в лице Фонда защиты прав граждан и ГК "Расцветай" удалось импортозаместить отделочные материалы.

Первые два из двенадцати домов в "Ванино" ввели летом.

фото: lenobl.ru