Суд назначил Ивлеевой штраф в 100 тысяч рублей за скандальную вечеринку в "Мутаборе"

Лефортовский районный суд Москвы вынес постановление в отношении блогера Анастасии Ивлеевой по статье об организации массовых мероприятий, нарушающих общественный порядок (ч.1 ст. 20.2.2 КоАП РФ), об этом 29 декабря сообщили в пресс-службе московских судов общей юрисдикции.

Напомним, что недавно в московском клубе "Мутабор" прошла скандальная вечеринка "Almost naked", которую организовала Ивлеева.

По версии суда, участники вечеринки, которых было не менее 200 человек, нарушали общественный порядок, находясь в голом виде, пропагандировали нетрадиционные сексуальные отношения и нецензурно выражались.

Суд назначил Анастасии Ивлеевой штраф в размере 100 тысяч рублей.

Фото: пресс-служба московских судов общей юрисдикции