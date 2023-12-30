В Пулково из-за погодных условий задержали семь рейсов

Утром 30 декабря по меньшей мере семь рейсов из Пулково не смогли отправиться в путь вовремя. Задержки объясняются в том числе неблагоприятной погодой, на что обратил внимание портал 78.ru.

Изменения в графике коснулись самолетов авиакомпаний "Россия" и "Победа" и исключительно внутренних направлений: опоздать пришлось вылетающим на Северный Кавказ, в Поволжье и в Калининградскую область.

Напомним, что в городе из-за сильного снегопада и наледи на дорогах объявлен желтый уровень погодной опасности. И пешеходов, и автомобилистов призывают 30 декабря по возможности оставаться в домашних условиях.

Фото: ЗАКС.Ру