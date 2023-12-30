В России продлили запрет на экспорт риса

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, продлевающее запрет на экспорт риса. Об этом сообщается на сайте правительства. Мера была введена в июле прошлого года и с тех пор всякий раз пролонгируется.

Исключения действуют все те же: зерно можно вывозить для нужд Евразийского экономического союза, а также в качестве международной гуманитарной помощи и транзитных перевозок.

Согласно данным Росстата, средняя розничная цена на рис с начала года выросла на 10,39%, а общая официальная продовольственная инфляция в годовом выражении составила 8,16%.

Фото: ЗАКС.Ру