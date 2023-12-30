Смольный повысил уровень опасности предстоящей погоды

В связи с аномальными холодами, которые прогнозируют на Новый год и ближайшие к нему дни, петербургское правительство объявило повышенный уровень погодной опасности.

В отличие от похожих объявлений последних месяцев, вводится уже не желтый, а оранжевый уровень угрозы. Это квалифицируется не как потенциально опасные, а как реально опасные условия для нахождения на улице.

Согласно прогнозу, температурное отклонение от климатической нормы составит не менее чем десять градусов. Прохожих просят проявлять особую бдительность.

Накануне в Петербурге вводили желтый уровень погодной опасности из-за метели и гололедицы.

Фото: ЗАКС.Ру