Полиция задержала пять человек по подозрению в причастности к поджогам покрышек в парадных

В общей сложности пять человек задержаны по подозрению в причастности к двум поджогам автомобильных покрышек в парадных многоквартирных домов на территории Петербурга и Ленобласти, передает 31 декабря 47news. Двое из них не достигли совершеннолетия.

Как сообщило издание, по подозрению в причастности к сожжению покрышек в доме на Репищевой улице были задержаны три человека. Один из них назвал в качестве причины произошедшего выполнение заказа, полученного в анонимном Telegram-канале. По его словам, за это ему обещали 80 тысяч рублей, к выполнению поручения он подключил двоих знакомых.

Кроме того, в Пулково полиция задержала двух молодых людей в возрасте 16 и 17 лет, которых заподозрили в попытке поджечь дверь в квартиру 72-летней жительницы Шлиссельбурга. Задержанные родом из Москвы, полиции они заявили, что выполняли заказ на поджог наркопритона.

В обоих случаях возбуждены уголовные дела по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ). Наказание по ней предусматривает принудительные работы или лишение свободы на срок до пяти лет.

Ранее стало известно о том, что полиция разыскивает неизвестных, поджегших покрышки в двух домах на территории Петербурга.

Фото: ЗАКС.Ру