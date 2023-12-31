Беглов сообщил об отмене концерта на Дворцовой площади

Новогодний концерт на Дворцовой площади не состоится, объявил 31 декабря в своих социальных сетях губернатор Александр Беглов. Он связал это решение с событиями в Белгороде, где десятки людей погибли и пострадали в результате обстрела с украинской стороны.

"В знак поддержки жителей Белгородской области приняли решение отказаться от запланированного на сегодня ночного концерта на Дворцовой площади. За полдня я получил десятки сообщений от жителей с такой просьбой, и, уверен, что весь Петербург поддержит это решение", — сообщил Беглов.

Глава города добавил, что детские мероприятия на каникулах пройдут по расписанию. "Никто не отнимет праздник у наших детей", — добавил он.

Также Беглов поведал о том, что переговорил с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым и предложил ему помощь от Петербурга. Речь идет в том числе о восстановлении разрушенных объектов.

Ранее Гладков сообщил о том, что в результате обстрела погибли 24 человека, в том числе четыре ребенка. Еще 108 человек пострадали, из них 58 раненых находятся в белгородских больницах, а 25 пострадавших были доставлены спецбортом в федеральные клиники.

Фото: ЗАКС.Ру