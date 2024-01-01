К обстрелу Белгорода Путин отнесся как к теракту

Президент России Владимир Путин прокомментировал атаку на Белгород, случившуюся 30 декабря. Произошедшее он воспринял как террористический акт, о чем заявил, посетив госпиталь имени Вишневского в Москве.

"Вы как люди военные, вы знаете, это оружие неизбирательное, бьющее по площадям, и этим оружием они ударили прямо по центру города, где люди гуляли перед Новым годом", - приводит его дальнейшие пояснения "Интерфакс".

По словам Путина, он негодует, но РФ под его руководством не может позволить себе ответные удары по мирным жителям и гражданской инфраструктуре. При этом удары по военным объектам, с точки зрения президента, эффективны.

В результате обстрела Белгорода погибло более двадцати человек.

фото: kremlin.ru