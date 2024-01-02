Росавиация планирует оборудовать системами подавления дронов десятки аэропортов

В планы чиновников входит оснащение десятков аэропортов системами, способными обнаруживать и подавлять беспилотные летательные аппараты. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на главу Росавиации Дмитрия Ядрова. План охватывает период до 2030 года. Помимо 31 аэродрома, где его предполагается реализовать благодаря федеральному бюджету, имеется почти столько же транспортных узлов, чьи администрации желают привлечь деньги иного происхождения.

"Так, "Шереметьево" делает данный проект не за счет средств федерального бюджета, а за счет внутренних средств, которые они нашли", - рассказал глава профильного ведомства.

В столице система подавления дронов пока эксплуатируется в тестовом режиме.

Напомним, что в прошлом году российские города регулярно подвергались атакам беспилотников. Их наиболее критичное для инфраструктуры нападение случилось на аэропорт Пскова в конце августа.

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