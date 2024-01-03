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Новости 17:13

Обвиненная в сожжении паспорта москвичка будет ждать суда под домашним арестом

фото ЗакС политика Обвиненная в сожжении паспорта москвичка будет ждать суда под домашним арестом

Суд в Брянске определил меру пресечения для 22-летнего блогера Евгении Хоффманн. Ей назначили домашний арест сроком до 2 февраля по делу о надругательстве над российским гербом (ст. 329 УК). На дому девушке нельзя будет пользоваться средствами связи. Об этом сообщают "Известия". На заседании фигурантка не смогла сдержать слез.

О подследственной известно, что она родом из Москвы. Скандальный инцидент, во время которого был сожжен паспорт, случился возле одного из клубов Брянска в новогоднюю ночь.

Если обвинение устоит в суде, Хоффманн грозит до года лишения свободы.

фото: Информационный центр СК России / Telegram


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