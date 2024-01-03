Надеждин готов платить сборщикам по 300 рублей за каждую подпись

Кандидат в президенты Борис Надеждин назвал условия, которые в рамках его кампании предлагаются сборщикам подписей. За каждую добытую подпись он готов платить по 300 рублей. Надбавка полагается в случае, если сотрудник смог заполучить номер телефона человека, поддержавшего Надеждина.

Помочь оплатить работу сборщиков он призвал всех неравнодушных путем пожертвований. С учетом того, что до конца месяца требуется собрать 100 тысяч подписей в четырех десятках регионов, задачу кандидат обозначил как непростую.

"Еще и зима на дворе с сильными морозами", - написал он в своем Telegram-канале.

В Петербурге предвыборный штаб Надеждина открылся по адресу набережная Фонтанки, 127, что осветил портал MR7. Пока его сторонники собрали около тридцати подписей. К тем поддерживающим Надеждина петербуржцам, кто по состоянию здоровья не может добраться до офиса, сборщики готовы приехать на дом.

Накануне политик заявил, что финансирование его кампании главным образом зависит от рядовых граждан, поскольку бизнес аффилирован с властью и побаивается поддержать рублем его кандидатуру. Напомним, что Надеждина выдвинула непарламентская партия "Гражданская инициатива".

фото: Дмитрий Абрамов / MR7