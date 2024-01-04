Мороз в Петербурге побил рекорды

Начинающийся день уже стал самым холодным в Петербурге для этой даты за всю историю инструментальных наблюдений, рассказал 4 января главный синоптик города Александр Колесов. По его словам, погода побила державшийся более 70 лет рекорд.

"Между 8 и 9 часами [утра. — ЗАКС.Ру] температура воздуха в центре города понизилась до -25,3 градуса. Напомню, что до этого рекорд держался с морозного 1950 года, тогда в Ленинграде 4 января температура воздуха понижалась до -25,1 градуса", — написал Колесов в своем Telegram-канале.

Синоптик отметил, что днем температура будет не выше -20 градусов, однако же к вечеру 5 января может подняться до -15 градусов.

Накануне погода в Петербурге установила два рекорда для 3 января, рассказал накануне Колесов. Согласно его сообщению, прошедшие сутки отметились самой низкой среднесуточной температурой для этого дня. Этот показатель составил -22,2 градуса, что заметно превышает предыдущий рекорд, установленный 3 января 2003 года — тогда среднесуточная температура составила -20,4 градуса.

Помимо этого, минувшее 3 января стало самым холодным для этой даты. Столбики термометров не поднимались выше -21,7 градуса, что побило рекорд дневной температуры 2003 года, когда зафиксировали -18 градусов. "Правда, в 12 часов прошедшей ночи температура еще была "высокой" — -18,5 градуса, но это все равно ниже рекорда 2003 года", — отметил Колесов.

Ранее синоптик спрогнозировал некоторое потепление в ночь на ближайшую субботу. По его словам, ожидаемый циклон принесет снегопад и повышение температуры до -15 градусов.

Фото: ЗАКС.Ру