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Новости 14:13

К концу каникул в Петербурге ожидают потепление

фото ЗакС политика К концу каникул в Петербурге ожидают потепление

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов частично скорректировал прогноз погоды, данный им в преддверии новогодних праздников. Двое предстоящие суток он заранее оценил как очень холодные. В ночь на субботу климатические условия должны будут смягчиться.

"Повышение будет не таким уж и большим, но градусов до -15 температура повысится", - написал ученый в своем Telegram-канале днем 3 января.

Тем временем ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус отметил, что для установления морозного рекорда городу 3 января не хватило полутора градусов по Цельсию. Показатель 2002 года (-25,4 градуса) по-прежнему остается недостижим.

Тяжелее, чем петербуржцам, в первой половине новогодних каникул пришлось жителям области, особенно восточных ее уголков, где температура достигала отметки -36 градусов. Аномальная погода привела к отключениям электричества.

UPD 14:45 Тем временем Смольный, ранее установивший оранжевый уровень погодной опасности на 1-3 января, продлил этот режим до полудня 5 января.

Фото: ЗАКС.Ру


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