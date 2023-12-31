Главный синоптик Петербурга подтвердил прогноз о сильных холодах на следующей неделе

В предстоящие дни в Петербурге ожидаются морозы до -29 градусов, следует из данных, опубликованных 31 декабря главным синоптиком города Александром Колесовым. По его словам, подобный сценарий сейчас разворачивается в соответствии с представленным прогнозом.

"Изменений в предстоящем развитии атмосферных процессов на ближайшие дни не происходит, поэтому все наши прогнозы актуальны. <...> Можно только надеяться что все прогнозы не оправдаются, но пока всё идет точно по представленному плану", — написал Колесов в своем Telegram-канале.

Новый год петербуржцы будут отмечать при температуре около -10 градусов. В дальнейшем она продолжит снижаться, пока не достигнет значений около -28 или же -29 градусов. Это должно произойти 4 января, после чего температура начнет постепенно повышаться. Как ожидается, 6 января на улице будет от -17 до -19 градусов.

Колесов уточнил, что в самом Петербурге возможен "некоторый разброс температуры", однако же в окрестностях города "точно будет очень холодно".

Ранее Колесов уже предупреждал об аномальных холодах на новогодние праздники. Накануне в Смольном объявили оранжевый уровень погодной опасности из-за ожидаемых морозов.

Фото: ЗАКС.Ру