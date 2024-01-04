Коронавирус мог стать сезонным, полагают в Роспотребнадзоре

Коронавирус мог мутировать и стать сезонным заболеванием, допустил в беседе с РИА Новости глава ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин. По его мнению, текущая ситуация с вирусом не требует введения жестких мер.

"Есть основания полагать, что вирус перешел в разряд сезонных заболеваний. В настоящее время эпидемиологическая ситуация с COVID-19 не требует введения жестких ограничений", — высказался Акимкин.

Как заявил ученый, к нынешнему времени вирус мутировал и сейчас не отмечается тяжелого течения болезни или же большого количества летальных исходов. Также существуют средства для наблюдения за инфекцией, позволяющие в том числе разбирать каждый случай заражения детально, отметил он.

В Петербурге сохраняются коронавирусные ограничения, которые подразумевают запрет на проведение публичных акций и курение кальянов в общественных местах. В середине декабря губернатор Александр Беглов продлил их действие до конца марта.

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